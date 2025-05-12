Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, başhekim yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve müdür yardımcıları “Dünya Hemşireler Günü“ kapsamında bünyesinde hizmet veren hemşirelerle bir ara geldi. Başhekim Güler ve ekibi tek tek bölümlerde çalışan hemşireleri ziyaret ederek sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi, günlerini kutlayarak kendilerine karanfil taktim etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Sağlık hizmetinin en önemli unsurlarından birisi olan hemşirelerimiz; büyük bir sabır, dikkat, sevgi ve hoşgörü gerektiren önemli bir görevi icra etmektedirler. Günümüzde modern bilgi ve donanıma sahip hemşirelerimiz; birey, aile ve toplumun mevcut, olası sağlık sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksiniz hizmet vermektedir. İnsana ve topluma büyük hizmet sunan, Sağlık dünyasının olmazsa olmazları olan ‘hemşirelerimiz’ iyi ki varsınız. Bu bağlamda başta hastanemizin güler yüzlü hemşireleri olmak üzere özverili bir şekilde vazifelerini yerine getirmekte olan bütün hemşirelerin gününü kutluyor ve verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Salvur Sağındık ise “Hemşirelik; sevgi, saygı ve sabrın sembolü olan bir meslektir. Hemşireler, dün olduğu gibi bugün ve yarın da toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek adına mesleğin gerektirdiği bilimsel bilgi ile her türlü girişimi profesyonel olarak uygulamaya devam edecektir. Her yıl aramıza katılan ekip arkadaşlarımızla birlikte büyümekte, ‘Önce Sağlık’ ilkesini düstur edinerek kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Başta hastanemizde hizmet veren 480 hemşiremiz olmak üzere insan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışan tüm hemşirelerimizin ve geleceğin hemşireleri öğrencilerimizin gününü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

