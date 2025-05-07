Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahisi hekimi bir ilke imza attı. Motorsiklet kazası sonucu sol bacağında 10x15 santimetrelik kemik açığı oluşan 56 yaşındaki Veysel Özdemir’e, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez yapılan mikro cerrahi yöntemle dünya standartlarında serbest doku nakli operasyonu yapıldı. Hasta Özdemir, 8 saat süren ameliyat sonunda eski sağlığına kavuştu. Geçirdiği trafik kazası sonrası Acil Servise kaldırılan Veysel Özdemir’in sol bacağında kemiğine kadar deri ve deri altı dokuda büyük hasar ile tibia şaft kırığı meydana geldi. Hastanın durumu ortopedi hekimi tarafından değerlendirildi. Daha sonra, bacağında 10X15 cm’lik kemik defekti bulunan hastaya Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Doğan tarafından doku nakli operasyonu planlandı. Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğan, zor bir ameliyata imza atarak hastanede ilk kez uygulanan mikro cerrahi yöntemiyle hastanın sol bacağından kopan et parçalarının yerine uyluğun dış yüzeyinden serbest dokuyu nakil etti. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Veysel Özdemir’in ilk ziyaretçileri ise hekimi Op. Dr. Muhammet Doğan ve Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler oldu. Hastanede ilk kez yapılan operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Doğan, ”Bu ameliyat sadece büyük merkezlerde yapılmakta olup bölgemizde ise ilk defa yapıldı. Hastamız bize başvurduğunda diz ekleminin altında büyük bacak kemiğinde açık bir kırığı vardı. Sol bacağında 10*15 cm’lik kemik açıklığı olan bir doku defekti mevcuttu. Bu bölge onarımı zor bir yerdir. Özellikle ileri mikro cerrahi gerektiren ameliyatlar yapmak gerekiyor. Bizde hastamıza bunu yaptık. Mikro cerrahi ve teknik detaylar gerektiren ameliyatımız yaklaşık 8 saat sürdü. Yara yerinden tüm ölü dokular temizledik. Uyluğun dış yüzeyinden serbest doku alarak defektif bölgeye transfer ettik. Hastamızın ameliyatı gayet başarılı geçti. Transfer ettiğimiz doku canlılığını koruyor. Plastik Cerrahisi kliniği olarak hastanemizin güçlü alt yapısıyla dünya standartlarında bu tür özellikli ameliyatları yaparak bölge insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz ”ifadelerine yer verdi.

Başhekim Doç. Dr. Güler ise yapmış olduğu başarılı operasyondan dolayı plastik Cerrahi Hekimi Muhammet Doğan ve ekibi teşekkür etti. Başarılarının devamını diledi. Hasta Özdemir’e ise acil şifalar diledi.