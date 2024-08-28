İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre, Türkiye genelindeki karayollarında trafik denetimleri artık jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu köklü değişiklikle birlikte, trafik denetimlerinin polisler yerine jandarma tarafından yapılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, Alanya'da yaşayanlar ve D400 karayolunu kullanan sürücüler için daha sıkı ve etkin trafik denetimlerinin uygulanmasını sağlayacak. Bu değişiklik, polislerin diğer güvenlik görevlerine daha fazla yoğunlaşmasını sağlarken, jandarmanın yetki alanını genişletecek.

Değişikliğin Nedenleri

Daha Etkin Denetim: Jandarmanın geniş coğrafi dağılımı, trafik denetimlerinin daha kapsamlı olmasını sağlayacak.

Görev Paylaşımı: Polislerin diğer görevlerine daha fazla zaman ayırması için yükü hafifletmek amaçlanıyor.

Standartlaşma: Tüm ülke genelinde trafik denetimlerinin tek bir kurum tarafından yapılması, standartlaşmayı sağlayacak.

Yeni düzenlemenin, trafik güvenliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.