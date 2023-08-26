Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanlığı kongresi dün gerçekleşmişti. Bülent Kandemir’in İlçe Başkanlığını kazandığı kongrenin ardından Alanyalı Gazeteci Zeki Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sitemde bulundu.

‘’ARTIK CHP’Lİ DEĞİLİM’’

Gazeteci Zeki Demir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’ARTIK CHP’Lİ DEĞİLİM...

CHP’liyim diye harcadığım 35 yılıma üzülüyorum. 35 yıldır beni hatırlamayan CHP Alanya yöneticileri bu gün yapılan ilçe kongresinde yine hatırlamadılar. Boşuna kırsaldan neden oy alamıyoruz demeyin. 35 yıldır kırsalda altı okun bayrağını sallayan beni hatırlamayan zihniyet aynı kafa ile devam ediyor. Artık CHP’li değilim.’’