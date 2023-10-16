Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Alanyalı Felsefeci Vehbi Hacıkadiroğlu, “Alanya Felsefe Tartışmaları ve Söyleşileri” programında birbirinden değerli akademisyen ve yazarlar tarafından anıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Merhum Vehbi Hacıkadiroğlu’nun ailesi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda ve dernek temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

PROF. DR. AKIN: “ALANYA’YI TÜM DÜNYADA TEMSİL ETTİ”

Programın açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Türkiye’nin felsefe tarihinde önemli hizmetler verdiğini hatırlattı. Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Alanya’yı tüm dünyada temsil ettiğine vurgu yapan Akın, “Alanya’da ışımaya başlayan felsefe feneri, Vehbi Hacıkadiroğlu, ülkemizde felsefenin yaygınlaşması yolunda önemli hizmetler vermiş; birçok değerli eser üretmiştir. Alanya’mızın adını hem ülkemizde hem de yurt dışında temsil etmiştir. Özellikle insan ve bilgi felsefesi konusunda özgün düşünceleri bulunmaktadır. Ayrıca ahlak ve hukuk konusunda insan özgürlüğünü temel alan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Biz de bugün burada onun özgün düşüncelerini derinlemesine anlamak ve tartışmak üzere bir araya geldik.” dedi.

ALKÜ’DE İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde bu programı geleneksel hale dönüştürmek istediklerini ifade eden Akın, “Doğumunun 100. Yılında ‘Alanya’da Bir Felsefe Feneri: Vehbi Hacıkadiroğlu’ başlıklı sempozyum yine üniversitemizde düzenlenmiş; kendisinin özgün eserleri ve düşünceleri tartışılmıştır. Bugün ikincisini düzenlediğimiz sempozyumda da Vehbi Hacıkadiroğlu’nun özgürlük anlayışı, Atatürk devrimleri ve günümüze yansıyan düşüncelerini anlamak ve tartışmak üzere akademisyenlerimiz buradalar. Farklı üniversitelerden iştirak eden değerli katılımcılarımızı burada misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı, genç nesillerimizin düşüncelerine ışık tutacak olan felsefenin fenerini daha yakından tanımak ve düşüncelerini geleceğe taşımak için düzenlenen bu programın herkese faydalı olmasını diliyor; katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VEHBİ HACIKADİROĞLU’NUN DÜŞÜNCELERİ ANLATILDI

ALKÜ, Alanya Belediyesi, Panorama Hotel ve ayrıca Aratos, Arkhe-Logos ve Özne Felsefe dergisinin iş birliği ile yapılan programda birbirinden değerli felsefeci akademisyenler ve yazarlar katıldı. İki oturumla yapılan programın ilk oturumuna, Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir başkanlık yaparken Prof. Dr. Betül Çotuksöken tarafından, “Antropontolojik Açıdan Vehbi Hacıkadiroğlu’nun Özgürlük Anlayışı”, Prof. Dr. Hatice Nur Beyaz Erkızan tarafından, “Vehbi Hacıkadiroğlu'nun Atatürk Devrimleri Üzerine Görüşleri(II) -Türk Aydınları, Osmanlı Batıcılığı ve Günümüz Üzerine”, Prof. Dr. Onur Bilge Kula tarafından ise “Atatürk’ün Ege Uygarlığına Bakışı” konuları ele alındı.

Programın ikinci oturumuna ise Prof. Dr. Nilgün Tatar başkanlık yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir tarafından “Yenileşme Hareketleri Eşiğindeki Osmanlı Devlet Felsefesinde Adalet Kavram Alanı”, Doç. Dr. Mustafa Günay tarafından, “Cumhuriyet Döneminde Felsefi Düşüncenin Gelişme Sürecinden Bazı Kesitler”, Gazeteci-Yazar Uğur Pişmanlık tarafından, “Antik Çağda Kilikyalı Filozoflar ve Laertiuslu Diogenes” ve Mehmet Akay tarafından da “Bir Eğitim Çınarı: Pakize Türkoğlu” konuları detaylarıyla anlatıldı.

Söyleşinin Düzenleme Kurulunda Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Doç. Dr. Mustafa Günay, Mehmet Akay, Hüseyin Hacıkadiroğlu ve Nimet Hacıkura yer aldı. Programın sonunda konuşmacılara Çanakkale’deki ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak için Tema Vakfına yapılan fidan bağışının belgesi verildi.