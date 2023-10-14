Başarılarıyla hem ulusal hem de uluslararası sahnelerde kendini ispatlayan ve çok sayıda ödüle layık görülen Alanya Belediye Tiyatrosu, yine ses getirecek işlere imza atmaya devam ediyor. Kaliteli oyuncu kadrosuyla çok başarılı oyunlar sahneleyen ekip, yeni sezonu da yeni oyunla açtı. “Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu” adlı oyun prömiyerini yaptı.

Oyunun prömiyer gecesine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı.

OYUN YAŞAMIN TA KENDİSİNİ ANLATIYOR

Sezonun ilk oyunu olan “Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu” Alanya Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de perdesini açtı. Tek perdelik olan ve 1 saat 15 dakika süren oyunu, Yazar R. Ppalevkiç kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Yunus Emre Bozdoğan oturuyor. Başarılı oyunda sahne sanatçılarının hayatlarındaki zorluklar anlatılırken, savaş karşıtı, acıklı bir güldürü oyunu olan ‘Ne Kadar Komik Bir Öykü’ Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın deyimiyle, ‘aslında hayatın ta kendisini’ anlatıyor.

Tiyatro severler büyük bir ilgi ve dikkatle izlediği oyunun ardından, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

YÜCEL: “ÜRETKEN TİYATROCULUĞUN ZİRVESİNDEYİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye tiyatro ekibinin başarılarıyla gurur duyduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı; “Ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarıyla hepimizin gururu olan Alanya Belediye Tiyatrosu, üretken tiyatroculuk anlayışıyla her yıl başarıdan başarıya koşuyor. Bu yıl da perdesini yeni bir oyunla bizlere açtı. Yine çok beğendik, yine çok sevdik. Oyunun da temasında geçen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diliyorum. Yönetmenimiz Yunus Emre bey nezdinde bütün oyuncularımızı, teknik ekibi, sahne arkasındaki emek veren A’dan Z’ye herkesi kutluyorum. Yıl boyu sergilenecek bu başarılı oyuna bütün tiyatro severleri davet ediyorum.”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kısa konuşmasının ardından Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’a, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise oyunculara ve teknik ekibe ostotek (sevgi taşı) takdim etti.