Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte yayla yollarında ulaşımın daha konforlu sağlanması amacıyla başlattığı bakım, onarım ve genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat'ın, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e ilettiği yol sıkıntısı çözüme kavuşturuluyor. Başkan Özçelik'in talimatıyla Toslak, Emişbeleni ile Soğukpınar ve Kubuşlar Yaylalarını birbirine bağlayan ve kış aylarında çeşitli nedenlerden dolayı hasar gören yolların yenilenmesi yapılıyor. Yağış, heyelan, göçük gibi doğal sebeplerle bozulan yollar, kepçe ve iş makineleri yardımıyla yeniden düzenleniyor.

KESKİN VİRAJLAR DÜZELTİLDİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca dar olan yollarda genişletme ve altyapı çalışması da gerçekleştiriyor. 35 yıl önceki imkanlarla açılan ve büyük tehlike arz ederek, şarampole kayıp düşme riski taşıyan yolun keskin virajları ile sürücülerin geçerken zorlandığı dönemeçler, ekipler tarafından güzergah değişikliği yapılarak yol durumu rahatlatılıyor. Öte yandan yollardaki alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çakıllama işleminden sonra halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.