Hayvan Dostu Belediyecilik anlayışıyla; sosyal sorumluluk ilkelerinin yanı sıra, can dostların refahı için örnek çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Cikcilli’de bulunan ek hizmet binası önünde 4 Nisan Perşembe günü Sokak Hayvanları Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında programa katılan vatandaşlara kedi evi ve mama dağıtımı yapılacak. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği kutlama programına tüm vatandaşları davet etti.

Editör: Can KISA