nya Belediyesi tarafından Oba Mahallesi 543 Ada 1 Parsel doğusundaki yeşil alana; 2 kuleli halat tırmanmalı yeni nesil oyun grubu, salıncak, anne çocuk salıncağı, tahterevalli, kamelyalar ve piknik alanları bulunan 900 metrekare büyüklüğünde yeni bir çocuk parkı kazandırıldı.



Ayrıca, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu alanda köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında keyifli ve özgür zaman geçirebilecekleri oyun parkı da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ihtiyaç olan bölgelere yeni parklar yapmaya devam edileceği belirtildi.