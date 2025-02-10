Alanya Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Belediye Kreş ve Çocuk Akademisi öğretmenleri, minik öğrencilerle atık malzemelerden yapılan eğitici atölyede bir araya geldi. Etkinlikte çocuklara geri dönüşümün önemi ve atıksız yaşamın gerekliliği anlatılırken aynı zamanda atık malzemelerle yaratıcı çalışmalar yaparak eğlendiler.

MİNİK DOKUNUŞLAR SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Kullanılmayan eski CD’ler, eski karton kutu gibi geri dönüştürülebilir materyaller, minik ellerin dokunuşlarıyla sanata dönüştü. Bu sayede, çocuklar hem eğlenceli bir şekilde geri dönüşümün önemini öğrenirken hem de atıkları nasıl değerlendirebileceklerini keşfettiler. Atölye çalışması sayesinde çocuklar, sadece geri dönüşüm değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir yaşam için atıksız yaşam bilincini de kazandılar. Atık üretimini azaltmanın ve çevreyi korumanın, herkesin sorumluluğu olduğunu ve bu bilincin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği vurgulandı.

ÇEVRE SEVGİSİ VE ATIKSIZ YAŞAM FARKINDALIĞI KAZANDIRILIYOR

Alanya Belediyesi tarafından diğer anaokulu ve kreşlerde de uygulanacak bu tür etkinliklerin çevre bilincinin artırılması ve atıksız yaşamın yaygınlaştırılması adına gelecekte de farklı yaş gruplarıyla benzer etkinlikler düzenleneceği açıklandı. Bu anlamlı etkinlik, Alanya’daki çocuklara çevre sevgisi, geri dönüşüm ve atıksız yaşam konularında önemli bir farkındalık kazandırırken, toplumsal duyarlılığı artırmak adına da önemli bir adım oldu.