Faaliyetlerle ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu; son günlerde özellikle küçük çocukların internet üzerinden maruz kaldıkları siber zorbalıkları üzülerek takip ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın bilinçlenmesi için alanında uzman arkadaşlarımıza özellikle seminerlerinde kullandıkları eğitim modüllerinin içerisine bu hususun eklenmesini istedik. Güvenli internet kullanım kuralları ve çevrimiçi ortamda dikkat edilmesi gereken noktalar çocuklarımıza anlatıldı. Önümüzdeki süreçte de Alanya Belediyesi olarak çocuklarımızı ne pahasına olursa olsun kötülüklerden koruyacağız” dedi

EMPATİ VE ENGELLİ FARKINDALIĞI SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Öte yandan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikoloğu tarafından üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen engelli farkındalığı seminerinde bir sunum gerçekleştirilerek, çocukların empati kurabilmesi için çeşitli farkındalık uygulamaları yapıldı.



OMURGA SAĞLIĞI TARAMASI

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Fizyoterapisti tarafından gelişim çağındaki çocukların omurga sağlığının korunması amacıyla 10 yaş grubundaki 4. sınıf öğrencilerine yönelik skolyoz ölçümleri ve postür analizleri yapıldı. Ölçümler sonucunda duruş bozukluğu riski bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici adımlar atılması yönünde ailelere bilgi verildi.



AKIL VE ZEKA OYUNLARI İLE GÖRSEL ALGI ÇALIŞMASI

Faaliyetler kapsamında birinci sınıf öğrencilerine engelli bireyler ve onların yaşamları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından akıl ve zeka oyunları ile öğrencilere yönelik dikkat, hız ve görsel algı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olurken, farklılık gözlemlenen öğrenciler hakkında öğretmenlere bilgi verildi.

İŞİTME TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Odyoloğu tarafından, işitme kaybı açısından risk faktörleri oluşturan durumlar göz önünde bulundurularak işitme taraması gerçekleştirildi. Yapılan tarama ile işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi hedeflendi. İşitme kaybı açısından şüpheli bir durum gözlenen öğrencilere ve ailelerine izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verildi. Uygulamalar neticesinde hem öğrenciler hem de öğretmen ve veliler Alanya Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.