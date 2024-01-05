Geçtiğimiz yıllarda Alanya Belediyesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilmiş firma tarafından düzenlenen eğitim neticesinde başarılı olan belediye işçilerine, Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde de geçerliliği ve denkliği bulunan mesleki yeterlilik belgeleri verilmişti. Her yıl şantiyelerdeki personellerin bilgilerini tazelemek, yeni işe başlayan personellerin yeterlilik eğitimlerinin tamamlanması adına eğitimler verilmeye devam ediyor.

BAŞKAN YÜCEL: PERSONELİMİZİN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunmanın ilk koşulu personelin kişisel gelişimlerine yatırım yapmaktır. Bu amaçla personelimize yaptıkları işlerin vasfına yönelik olarak çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması oldukça önem arz ediyor. İş kazalarını ve mesleki hastalıkları önlemek için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle amacımız bu tür eğitimlerle personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve hizmetlerin en verimli şekilde devamlılığını sağlamaktır. Personelimizin sağlığı önceliğimizdir.” dedi.