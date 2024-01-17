‘Önce Eğitim’ vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi’nin, öğrencilerin ara tatilini iyi değerlendirebilmesi adına öğrenciler ve yetişkinler için hayata geçirdiği Eğitim Kursları başlıyor.



KURSLAR 4 ANA EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Edebiyat sevgisini teşvik etmek ve okuyucuların kitaplarla ilgilenmesi için olumlu ve besleyici bir ortam yaratmak, kişisel gelişim, dil-iletişim becerileri ile okuma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymak için Kitap Kulübü, kişilerin kelimeleri etkili bir şekilde kullanılmasını ve dili tanıyarak tonlama ile karşınızdakini etkilemeyi, doğru ses alıp vermeyi, vurgulanacak noktaların öğretilmesi için Diksiyon Eğitimi, duygularımızı ve düşüncelerimizi sanatın farklı alanlarını kullanarak ortaya çıkartmak ve paylaşmak için Temel Sanat Çizim Eğitimi, yaşayarak ve yaparak öğrenme yolu olarak da tanımlanabilen yaratıcı drama etkinliklerinde, çocuklar farkındalık kazanmak, bağımsız düşünebilmeyi, iş birliği yapabilme özelliği kazanmaları açısından Yaratıcı Drama Eğitimleri adı altında 4 ana başlıkta kurslar gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve yetişkinler için yapılacak olan eğitim kursları alanında uzman eğitimciler tarafından katılımcılara farkındalık kazandırarak geleceğe bir yatırım olacak. Eğitim Kursları ücretsiz olup, başvuru için son gün 26 Ocak 2023 olarak belirlendi. Katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0242 513 21 33 numaralı telefondan ulaşabilir ve Alanya Kültür Merkezi’nde başvurularını gerçekleştirebilir.