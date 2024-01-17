‘Önce Eğitim’ vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi’nin, öğrencilerin ara tatilini iyi değerlendirebilmesi adına öğrenciler ve yetişkinler için hayata geçirdiği Eğitim Kursları başlıyor.


KURSLAR 4 ANA EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Edebiyat sevgisini teşvik etmek ve okuyucuların kitaplarla ilgilenmesi için olumlu ve besleyici bir ortam yaratmak, kişisel gelişim, dil-iletişim becerileri ile okuma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymak için Kitap Kulübü, kişilerin kelimeleri etkili bir şekilde kullanılmasını ve dili tanıyarak tonlama ile karşınızdakini etkilemeyi, doğru ses alıp vermeyi, vurgulanacak noktaların öğretilmesi için Diksiyon Eğitimi, duygularımızı ve düşüncelerimizi sanatın farklı alanlarını kullanarak ortaya çıkartmak ve paylaşmak için Temel Sanat Çizim Eğitimi, yaşayarak ve yaparak öğrenme yolu olarak da tanımlanabilen yaratıcı drama etkinliklerinde, çocuklar farkındalık kazanmak, bağımsız düşünebilmeyi, iş birliği yapabilme özelliği kazanmaları açısından Yaratıcı Drama Eğitimleri adı altında 4 ana başlıkta kurslar gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi Ve Jandarma Ekiplerinden Kırsaldaki Çocuklara Trafik Eğitimi Alanya Belediyesi Ve Jandarma Ekiplerinden Kırsaldaki Çocuklara Trafik Eğitimi

Çocuklar ve yetişkinler için yapılacak olan eğitim kursları alanında uzman eğitimciler tarafından katılımcılara farkındalık kazandırarak geleceğe bir yatırım olacak. Eğitim Kursları ücretsiz olup, başvuru için son gün 26 Ocak 2023 olarak belirlendi. Katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0242 513 21 33 numaralı telefondan ulaşabilir ve Alanya Kültür Merkezi’nde başvurularını gerçekleştirebilir.

Bir 6 kişi ve şunu diyen bir yazı 'ALANYA BELEDİYESİ AAIHHA ELEOIYEST TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ MMN YARATICI DRAMA EĞİTİMİ 7-13 Yaş arası DİKSİYON EĞİTİMİ 18 Yaş üzeri TEMEL SANAT ÇİZİM EĞİTİMİ 12-17 Yaş arası KİTAP KULÜBÜ 18 Yaş üzeri Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2024 Alanya Kültür Merkezi ALANYA BELEDİYESİ Ziraat Mühendisi Adem Murat YÜCEL B”şkı 444 82 www.alanya.bel.tr f Alanyabelediyesi Alanyabid : Alanyabid' görseli olabilir