Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen “Dut Ağacından Dokuma Tezgahına” isimli proje ile ipekçiliğin Alanya’da yeni bir iş koluna dönüştürülmesi için 2015 yılında önemli adımlar atıldı.

‘ALANYAMIZ ÖNEMLİ BİR MERKEZDİ’

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ve ipeğin Alanya’daki geçmişiyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İpek Yolu’nu Akdeniz’e bağlayan önemli güzergahlardan birinde yer alan ve bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Alanya’mız, günümüzde de önemli bir ticaret ve turizm merkezi olarak şöhretini koruyor. 10 asırlık bir geçmişe sahip olan Alanya ipeği, Selçuklu Sarayları’nı süslemiş; Alanya saraylar için ipek dokunan önemli bir merkez olarak tüm dünyaya nam salmıştır. İpekçilik, Selçuklu’dan sonra Osmanlı döneminde de önemini korumuştur. Bu önemli kültürel mirasın yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması için 2015 yılında ‘Dut Ağacından Dokuma Tezgahına’ isimli bir proje başlatarak çalışmalarımızı geliştirerek bu projenin altında devam ettiriyoruz” dedi.

’50 YIL ÖNCESİNE KADAR EVLERDEKİ EL TEZGAHLARINDA İPEK DOKUNUYORDU’

Günümüzden 50 yıl öncesine kadar tarihi Alanya Kalesi’ndeki evler başta olmak üzere hemen hemen her evde ipekböceği yetiştirildiğini buna bağlı olarak da ipek dokunduğunu söyleyen Alanya Belediye Başkanı Yücel, “Evlere kurulan el tezgahlarında dokunan ipekli kumaşlar, mendiller, çoraplar, ipek kuşaklar, elbiselikler, gelinlikler, yatak çarşafları ve benzerleri genellikle ihtiyaç için kullanılır fazlası ise Anadolu’ya satılırdı. Somut olmayan kültürel mirasların kuşaktan kuşağa aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören ev hanımlarının, annelerimizin elinde ipekçiliğin tekrar canlanması için Belediyemizin başlattığı proje sayesinde bu kadim meslek ve sanat yeniden değer kazanmaya devam ediyor. ‘Dut Ağacından Dokuma Tezgahına’ isimli proje ile aynı zamanda ev hanımlarımıza da yeni bir iş alanı açmış olduk” şeklinde konuştu.

’94 YIL ÖNCE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ MEKTEBİ AÇILDI’

Bu kültürel mirasın yaşatılması için 1930’larda yani 94 yıl önce Alanya’da ipekböcekçiliği mektebi açıldığını ve mektebi bitirenlere ise “İpekböcekçiliği Mektebi Şehadetnamesi” ismiyle diploma verildiğini hatırlatan Başkan Yücel şunları kaydetti: “Belediyemiz unutulmaya yüz tutan Alanya’nın bu kültürel mirasını korumak ve tekrar eski günlerindeki gibi popüler kılmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde atölyeler kurdu. Bu atölyelerde açılan kurslarda hem geleneksel ipek dokumacılığını hem de kozadan çiçek yapımını öğreterek bu değerimizin uzun yıllar yaşamasının önünü açtık. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği yaparak açtığımız kurslarda da her yıl binlerce kursiyerimize ücretsiz İpekböcekçiliği, İpek dokumacılığı ve İpek kozasından çiçek yapımımın eğitimini veriyoruz”

’15 MAHALLEMİZDE GEÇİM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR’

Alanya’da dut yetiştiriciliğinin ve buna bağlı olarak da ipek böcekçiliğinin eskiye oranla azalsa da bazı mahallerde hala bir geçim kaynağı olarak devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sapadere, Uzunöz, Dereköy, Fakırcalı, Tırılar, Şıhlar, Gözüküçüklü, Gümüşkavak, Yalçı, Dim, Öteköy, Dim Taşbaşı, Dim Bucak, Dim Alacami ve Kuzyaka gibi yerleşim yerlerinde ipekböceği yetiştiriciliği geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Alanya’nın yaşayan bu kültürel mirasını korumakta bize düşüyor” dedi.