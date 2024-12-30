Alanya Belediyesi Ebeveyn&Çocuk Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için Kadıpaşa Mahallesi, Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Hacı Karanfil Konağı’na taşındı. Hem çocuklara hem de ebeveynlere hizmet veren kütüphane, yeni yerinde ilk ziyaretçilerini ağırladı.



MİNİK ÖĞRENCİLERE RENKLİ AKTİVİTELER

Nezahat-Abdullah Doğan İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde yeni kütüphaneyi ziyaret ettiler. Minik öğrencilerin grup halinde kitap okudukları ziyarette, Alanya Belediyesi’nin uzman eğitmenleri eşliğinde ayraç yapımı ve oryantiring aktivitesi gerçekleştirdi. Öğrenciler renkli aktivitelerle hem eğlendiler hem de öğrendiler.

DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLDİ

Kütüphane yeni yerinde daha kapsamlı bir şekilde vatandaşlara hizmet verecek. Hafta içi okullar gruplar halinde kütüphaneyi ziyaret ederek; renkli etkinlikler, zeka oyunları ve kitap okumaları yapacak. Hafta içi ve cumartesi günleri ise öğrenciler, ebeveynleri ile birlikte bireysel olarak gelerek aktivitelere katılabilecekler. Yeni dönemde çocukların yanı sıra büyükler içinde kütüphane oluşturuldu. Vatandaşların, çocukları ve bireysel olarak nezih bir ortamda kitap okuyabilecekleri bir kütüphane hazırlandı.