Türk dünyasının ve Alanya'nın sevilen ismi Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti. Dün Komaya girdiği açıklanan Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva ölüm haberi Alanya'da sevenlerini yasa boğdu. 'Türk Milleti'nin güçlü sesi' olarak bilinen Paşayeva’nın acı haberi ülkesinde ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.