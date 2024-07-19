Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) geleneksel temmuz ayı öğle yemeği buluşması Kemer’de yer alan Rixos Sungate’de gerçekleşti.

“Antalya turist sayısında en yüksek rakamlara ulaştı”

Buluşmada konuşan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 7 milyona turist sayısıyla Antalya’nın en yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Kavaloğlu “Antalya 6 aylık dönemde turizm hareketlerinde en yüksek rakamlara ulaştı. 2023 yılına göre yüzde 14’lük bir artış kaydedildi. Rusya Federasyonu ise savaş koşullarına rağmen Ocak-Haziran ayları arasında pazar payı açısından yeniden Antalya’nın ilk sıradaki kaynak pazarı oldu. Antalya'nın milliyetlere göre turizm hareketlerine bakıldığında; Rus ziyaretçiler en fazla temmuz ayını, Almanlar Ekim ayı, İngilizler, Polonyalılar ve Hollandalılar ise Ağustos aylarını tercih ediyor. İspanya da en düşük ve en yüksek aylar arasında ziyaretçi sayısı iki kata çıkarken Türkiye'de bu oran 4 katın üzerindedir. Kış ayları ve yaz aylarında ortalama yüzde 500 olan değişkenlik, altyapısal sorunları da beraberinde getiriyor.” dedi.

“Euro kuru turizmcinin can damarına basıyor”

Euro kurunun turizmcinin can damarına bastığını kaydeden AKTOB Başkanı “Bu durum bizi derinden sarsıyor. Kış sezonunda bizi zorlayacak diğer bir konu bu. Biz bu turist sayılarına fiyat avantajımız sayesinde ulaşıyorduk. Fakat gelinen noktada Euro kuruna endekslenen fiyatlar, maliyetlerimizi karşılamıyor. Yaptığımız fiyat artışları ise tüketiciye fazla geliyor” ifadelerinde bulundu.

“FTI’ın kış operasyonlarının yerini doldurmak için görüşmeler yapıyoruz”

FTI’ın iflasının sektöre etkileri ile ilgili de değerlendirme yapan Kavaloğlu, özellikle kış operasyonlarında bu şirketin yerini alabilecek tur operatörleri ve hava yolu şirketleri ile görüştüklerini ifade etti. Kavaloğlu “Önümüzdeki sezonlarda mevsimsellik ciddi bir problem olacak. Çünkü biz otellerimizdeki istihdamın aynı oranda ve nitelikte devamını arzuluyorsak mevsimsellik engelini aşmamız gerekiyor. Kışın Antalya’da açık olan otel yüzde 10 oranında. Kışın birçok otelimiz yapısal ve pazarlama eksikliği gibi nedenlerden dolayı açık kalamıyor. Bu da istihdam ve finansal imkanların daralmasına ve istihdam konusunda ciddi sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Kışın otellerin kapanmaması, turist akışının devam etmesi gerekiyor. Kış sezonuna konulacak uçuşlar, arttırılacak koltuklar bu yüzden çok önemli.” dedi.