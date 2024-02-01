Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekti.

"4 GECE YETMEZ, SEN ÇOK PAHALIYA GELİYORSUN"

Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası belediye yetkilileri de harekete geçti.

AKSU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan o açıklama;