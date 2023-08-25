“Tatil süresince birbirlerinden uzak kalıp görüşememiş olan çocukların arkadaş özlemi, okullar açıldığı zamanki coşkuyla birleşince, düşme, çarpışma, sert bir yüzeye çarpma gibi küçük kazaları da beraberinde getirebiliyor. Bu da diş travmaları ile kliniklerimize başvuran hastalarımızın artması anlamına geliyor” ifadelerini kullanan Dt. Nurgül Demir “Hızlı ve doğru müdahale, travmaya bağlı olarak oluşabilecek diş kaybı riskini azaltacağı gibi, diş hekiminin uygulayacağı tedavinin başarı şansını da yükseltir” diyerek Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği (IADT) tarafından hayata geçirilen ‘ToothSOS’ isimli uygulamadan bahsetti.

Okullara dönüş tarihi yaklaştı. Eğitim hayatına yeni başlayacak olan çocuklar biraz endişe biraz heyecanla, bir üst sınıftan devam edecek olanlar ise hevesle zilin çalmasını bekliyor. Tatil süresince birbirlerinden ayrı kalan çocukların arkadaş özlemi ile oluşturdukları istenmeyen davranışların bazı ufak kazalara sebebiyet verebileceğinin altını çizen Nurgül Demir şunları söyledi: Ağız bölgesine gelen travmanın yönü ve şiddetine göre; diş, dişi çevreleyen yumuşak ve sert dokularda farklı hasarlar oluşabilir. Daimî dişleri henüz sürmemiş olan küçük yaştaki hastalarımızda, sadece süt dişlenmede tedavi gerektirmeyecek minör bir hasar oluşabileceği gibi, süt dişi köklerinin komşuluğunda bulunan daimi diş tomurcuklarının gelişimini etkileyebilecek majör problemlerle de karşılaşabiliriz. Eğer hastamız kalıcı dişlerinin de ağızda bulunduğu karma veya daimi dişlenme döneminde ise, travma; direk olarak, ağızda bulunan daimi dişleri de etkileyebilir. Zamanında ve doğru tedavi yapılmadığı durumlarda, küçük olarak değerlendirilebilecek talihsiz bir kaza, hastamızın sürekli dişlerini kaybetmesine dahi sebep olabilir. Aktif spor hayatı olan bireyler, dişleri normale göre daha önde konumlanan hastalarımız veya ağzına kalem, oyuncak alma gibi alışkanlıkları olan çocuklarda diş travması riski daha fazladır.”

“Kırılan parça muhafaza edilmelidir”

“Ağız bölgesine gelen travmalarda ebeveynlerin bilmesi gereken en önemli şeyin, dişin tamamen yerinden çıkması veya diş sert dokularında kırık oluşması halinde; dış ortamda kalan dişin veya kırık diş parçasının, su veya sütte muhafaza edilmesi olmalıdır. En kısa sürede diş hekimine götürülmesi durumunda, yerinden çıkan dişin eski konumuna yerleştirilebileceği, kırık diş parçasının ise yapıştırılabileceğidir. Travma anı ile diş hekimine gidilen süreç arasında harcanan zaman ne kadar kısa olursa, uygulanacak olan tedavinin başarı oranı o kadar yükselir.

İlk müdahale büyük önem taşıyor

Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dt. Nurgül Demir, travmaya bağlı olarak oluşabilecek diş kırığı, kemik ve yumuşak doku bütünlüğünün bozulması veya dişin tamamen yerinden çıkması gibi acil durumlarda çocuk diş hekimine ulaşmadan önce yapılacak olan hızlı ve doğru müdahalenin diş kaybı riskini azaltabileceğini aktardı. Aynı zamanda doğru tedavi sayesinde diş hekiminin uygulayacağı tedavi başarı oranının da yükseleceğini aktaran Demir sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası Dental Travmatoloji Derneği (IADT), ağız bölgesine gelen travmaların oluşturabileceği hasarı en aza indirmek için, çocuk veya genç yetişkin hastaların travmaya ilk maruz kaldıkları anda yapabilecekleri acil müdahalelerde yönlendirici olması amacıyla, herhangi bir ticari kaygı güdülmeksizin, bir telefon uygulaması geliştirdi. ‘ToothSOS’ isimli bu uygulamada, hastalar ve hekimler için ayrı ayrı bilgilendirme linkleri de yer alıyor.”

Uygulama hakkında bilmeniz gerekenler

-IADT yönergeleri doğrultusunda uygulama düzenli olarak güncelleniyor.

-Uygulamaya giriş yapıldığında kullanıcıların karşısına ‘Dişim Yaralandı’ ve ‘Diş Yaralanmaları Nasıl Önlenebilir’ seçenekleri çıkıyor.

Uygulama hakkında bilmeniz gerekenler

-‘Dişim Yaralandı’ linkine giriş yapıldığında, ebeveynleri, travma kaynaklı oluşabilecek hasarları fotoğraflarla açıklayan bir ekran karşılıyor.

- Mevcut travma görüntüsüne benzer olduğu düşünülen travma linkine giriş yapıldığında ise, çocuk diş hekimine gidene kadar geçecek olan süreçte yapılması gereken acil müdahaleler için bilgilendirmeler yer alıyor.

-‘Diş Yaralanmaları Nasıl Önlenebilir?’ linkinde ise travma riski yüksek olan çocuk ve genç yetişkin hastalar için gerekli olan bilgilendirmeler ve alınabilecek önlemler yer alıyor.