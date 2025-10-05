Adıyaman-Kahta karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trajik çarpışmada, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki aynı aileden dört kişi, ikisi çocuk olmak üzere olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturmayı derinleştirerek olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor.

HIZLI MÜDAHALE VE ACİL SEVK

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan cenazeleri çıkardı. Ekiplerin incelemeleri tamamlandıktan sonra, hayatını kaybeden ailenin üyelerinin naaşları otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan otobüs şoförü S. S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoförün ifadesi, soruşturmanın önemli bir parçası haline geldi. Yol, ekiplerin temizlik ve inceleme çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

Öte yandan jandarma ve adli makamlar, kazanın nedenlerini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının beyanları, olay yerindeki fren izleri, radar kayıtları ve ulaşım verileri inceleniyor.