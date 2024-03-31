31 Mart yerel seçimlerinde Alanya'da yaşayanlar oylarını kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'de başlayan ve 234 bin 347 seçmenin bulunduğu ilçede Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel de oyunu kullandı. Başkan Yücel oyunu Kestel Ortaokulu'nda 2164 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullanan Başkan Yücel, "Baba ocağım Kestel’de, Kestel Ortaokulu 2164 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimlerimizin; demokrasimize, Alanya’mıza, Antalya’mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - Cumhur İttifakı Basın Ekibi

Editör: Can KISA