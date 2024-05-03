Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlileri Finlandiya uyruklu Aino Marja K.’yi (84) odasında hareketsiz halde buldu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Finlandiyalı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fin turistin cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına koyularak Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)