2015 yılında Kocaeli’de cezaevi müdürünü öldüren ve 8 yıldır Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçundan aranan Şerafettin Dadaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu Alanya’da yakalandı. Bu konu ile alakalı İçişleri Bakanlığı bir basın açıklaması yayımladı.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘’Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

15 Haziran 2015 tarihinde Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ü İşyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve sekiz (8) yıldır aranması bulunan,

“Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek” suçundan firari Şerafettin DADAŞ isimli şahıs, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan çalışmalar neticesinde, Alanya ilçesinde yakalanmıştır.

MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRAN ŞEHİR EŞKİYALARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. ÇÖKERTECEĞİZ!

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRECEĞİZ, ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ!

ÜLKEMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!’’

KAYNAK: İçişleri Bakanlığı