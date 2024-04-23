Alanya’da kutlanan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında ilçeye demirleyen TCG Göksu (F-497) Fırkateyni vatandaşların ziyaretine açıldı. 138 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki TCG Göksu, modern donanımı ve etkileyici yapısıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Ziyaretçilere görevlendirilen gemi mürettebatı tarafından bilgiler TCG Göksu hakkında bilgiler verilirken geminin arka bölümünde olan helikopter özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ziyarette çocuklar helikopterin kokpit koltuğuna girerek fotoğraf çektirdi. TCG Göksu saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.