Alanya Belediyesi, bu yıl 19.’sunu düzenleyeceği Alanya Uluslararası Caz Festivali’nde, kentin kültür-sanat dalında sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatacak. Hazırlıklarını sürdüren Organizasyon Komitesi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, İstanbul'dan sonra en uzun soluklu ve kesintisiz yapılan festival olduğuna işaret ederek, bu yıldan itibaren bir haftaya yaymayı düşündükleri organizasyonun Alanya'nın değerine değer katmak için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

DÜNYACA ÜNLÜ CAZ SANATÇILARI ALANYA’DA BULUŞACAK

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyonla, Türkiye ve uluslararası alanda sayılı festivaller arasına giren 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nde, 4 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçılar sanatseverlerle buluşacak. 26-29 Eylül tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda, Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek Festival, dünya caz yıldızlarını ağırlayacak. 26 Eylül Perşembe akşamı başlayacak açılış konserinde Hayati Kafe, saat 20.30’da sahneye çıkacak. Ardından saat 22.00’da ise Judith Nijland sahne alacak. 27 Eylül Cuma saat 20.30’da Selen Beytekin, saat 22.00’da Cecilia Krull, 28 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Dilek Sert Erdoğan, saat 22.00’da Kimberly Nichole konser verecek. Festivalin 29 Eylül Pazar günü kapanış gecesinde ise saat 20.30’da Barış Doğukan Yazıcı ve saat 22.00’da ise caz dünyasının en önemli ve popüler isimlerinden biri olan İspanyol sanatçı Molica Molina sahne alacak.

BASIN LANSMANI 19 EYLÜL’DE

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Sanatçı Selen Beytekin ve Organizasyon Direktörü Nazmi Uyar'ın katılımıyla 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin basın lansmanı, 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek.