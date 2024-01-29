İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında yürürlüğe giren ehliyet düzenlemesinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini duyurmuştu. Ancak pandemi sürecinin yaşanması nedeniyle bu süre 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yeni tip sürücü belgesi için yapılması gerekenler ve tüm detaylar haberimizde…

Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından ya da ALO 199 hattı aranarak randevu alınır. Vatandaşlar gerekli evrakları hazırlar ve ehliyet yenileme ücretini yatırır. Vatandaşlar 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski ehliyetlerini yenileme süresi verildi. Eski tip ehliyetin değiştirilmesi için 15 TL. 31 Aralık’a kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere ise 4 bin 64 TL cezası kesilecek.

Ehliyet yenileme için gereken evraklar