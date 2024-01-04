TOGG, Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcıya akıllı cihazlarını teslim etmişti. Bugün itibarıyla 81 ilde heyecanı paylaşan ve destek veren toplam 19 bin 583 kullanıcısına TOGG T10X’lerini kavuşturdu. Şirket, söz verdiği gibi yedek talihlilerin teslimatlarına 2024 yılında da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

TOGG, yediden yetmişe geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek Türkiye’nin otomobil sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Gelecekte de sürdürülebilir teknoloji ve yerli üretim anlayışıyla kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunmayı hedefliyor.

Burdur’da 39, Denizli’de 177, Antalya’da 574, Isparta’da 81 TOGG

Burdur’da ise 39 adet TOGG’un yollarda olduğunu açıklayan şirket, bu başarıyı Burdurlu TOGG kullanıcıları ve tüm Türkiye ile paylaşıyor. Diğer illerde de TOGG’un yükselen grafiğinin devam ettiğini görmek, şirketi ve kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Denizli’de 177, Antalya’da 574, Isparta’da ise 81 TOGG bulunuyor.

TOGG, Türkiye’nin yerli otomobili olarak gurur verici bir başarıya daha imza attı!