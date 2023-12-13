İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, 64 kişilik Yönetim Kurulu listesini hazırlamak için çalışmalara başladı. Partisini yerel seçimlerde başarıya taşıyacak isimleri listesine dahil edeceğini de ifade eden Er, “Herkesin sevip, takdir ettiği isimleri Yönetim Kurulu’na alacağız. Merkez ile kırsalı da kucaklayacak, turizm, tarım ve ticaret sektörünü de bütünleştirecek isimler de listemizde olacak. Alanya’yı kucaklayıp, birleştirecek İYİ bir liste olacak” ifadelerini kullandı.