AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Semih Ersoy’un yeni dönem yürütme kurulu üyeleri belli oldu. Yeni dönem yürütme kurulunda yer alan o isme ise önemli bir sorumluluk verildi.

GÖKCE’YE KRİTİK GÖREV

Listenin en başında yer alan Mehmet Özal Gökce, yeni dönem yürütme kurulunda kritik bir görev üstlenecek. Beslenmenize renk katmaya ne dersiniz? Bu 7 farklı renkle tabaklarımızı nasıl daha keyifli, vücudumuzu nasıl daha dinç ve sağlıklı hale getirebiliriz görelim.. Gökce, yeni dönemde Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı olarak görev yapacak.



