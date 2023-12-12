İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İYİ Parti İlçe Başkanlığı için ismi geçenlerden Hilmi Er ile bugün özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karacan, Er'e ilçe başkanlığını kast ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Er'e, perşembe veya cuma günü mazbatası teslim edilecek.