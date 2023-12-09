Alanya'da, İYİ Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Nazmi Yüksel sosyal medya hesabından eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile bir karesini paylaştı. Yüksel, "Alanyamıza yaptığı hizmetler ile büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız, büyüğümüz Sayın Hasan Sipahioğlu’nu ziyaret ettik. Bilgi ve birikimlerine önem verdiğim başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı şükranlarımı sunarım" notunu yazdı.