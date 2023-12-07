3 yıldır Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Yavuz Uysal, MHP'den Gazipaşa Belediye Başkanlığına Aday Adayı olduğu için görevinden istifa etti. Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine, Alanya'nın bilinen isimlerinden Abdülhadi Yüksel atandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Doç. Dr. Yavuz Uysal, "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit YILDIRIM Beyfendi’nin emir ve talimatları doğrultusunda, Ülkü Ocakları Antalya İl Baskanımız Sayın Ferhat AKSOY Beyefendi’nin takdirleri ile yaklaşık üç yıldır devam ettirdiğim Alanya Ülkü Ocakları Başkanlığı gorevimi bugün itibariyle Abdulhadi Yüksel Baskanima devretmis bulunmaktayim. Sn.baskanima yeni görevinde muvafakkiyetler diliyor, Cenab-ı Allah a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

