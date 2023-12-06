CHP’de aday adaylığı süreci sona erdi. CHP’de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Mevcut Başkan Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Eski Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Arif Bulut, Meclis Üyesi Mehmet Hacıarifoğlu, Barış Bulut, Hüseyin Demir başvuru yaptı.

MURATPAŞA’DA 10 ADAY ADAYI YARIŞACAK

Muratpaşa Belediye Başkanlığı aday adaylığına ise gazeteci Songül Başkaya, Eski ATSO Başkanı Davut Çetin, Eski Milletvekili Devrim Kök, Eski İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Meclis Üyesi Canan Keleş, Sibel Gezen, Adnan Yıldız, Bahar Önal Hasan Özgür Özen ve Murat Bulat başvurdu. Muratpaşa adaylığı için 10 isim yarışacak.

KEPEZ’DE 4 İSİM

Kepez Belediye Başkanlığı aday adaylığına ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Eski İl Başkanı Nuri Cengiz, Eski İlçe Başkanı Önder Kurnaz ve Engin Murat Özdemir olmak üzere 4 isim başvurdu.

EN ÇOK BAŞVURU KONYAALTI’NA

Konyaaltı ise CHP’den en çok aday adayının başvurduğu ilçe oldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Eski İlçe Başkanı Onur Duruk, Büyükşehir Meclis Üyesi Deniz Filiz, Vahap Tuncer, Ali Polat, Kemal Karakuzey, Rıdvan Yıldız, Hüseyin Ateşoğlu, Sebahat Çevik, Cihangir Yılmaz, Büşra Özdemir, Orhan Budak, Süleyman Özdemir, Ahmet Günebakan, Yıldıray Veltan, Recep Çalı, Süleyman Sakin, Osman Sert, Nuri Özkul, Tansev Pilavcı, Fikret Acar ve Müge Gezginci Ünsal aday adaylığı başvurusunda bulundu.

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYI MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL KİMDİR?

Kendisi bir avukat olarak görev yapıyor. Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurulu üyesi. Gezginci Hukuk Bürosu'nun da yöneticilerinden. Alanya’nın yakından tanıdığı bir isim. Yerel medyada sık sık kendisine yer buluyor. Müge Gezginci Ünsal, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığ ve Milletvekili seçimlerinde aday olmuştu.