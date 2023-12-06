CHP’de belediye başkanlığı için aday adaylığı süreci sona erdi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti ile ittifak yapılmayacağı kesinleşen CHP’de Alanya’dan 1 tane bile aday adayı çıkmaması ise kafaları karıştırdı. CHP’liler şimdi ne olacak? derken genel merkezin nasıl bir karar vereceği ve aday adayı bile olmayan birini doğrudan aday olarak açıklayacağı kulislerde konuşuluyor.

CHP’de MYK kararı ile uzatılan aday adaylığı başvurusu süresi sona erdi. Özellikle CHP’li belediyelerin kazandığı il ve ilçelerde rekor başvurular yapılan CHP’de, Alanya’dan bir tane bile aday adayı çıkmadı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en köklü siyasi partisi olan CHP son dönemlerde yaşanan seçim mağlubiyetleri ve genel başkanlık yarışı nedeniyle zor bir sürece girmiş, İYİ Parti’nin ittifak teklifini reddetmesi ile de yerel seçim sürecine bir türlü odaklanmamıştı.

ALANYA’DAN ADAY YOK

Geçtiğimiz seçim Alanya’da İYİ Parti adayı Abdullah Sönmez’i destekleyen ve yine seçimi kaybeden CHP, bu kez aday adayı dahi çıkaramadı. İYİ Parti’de birden fazla aday adayı bulunan Alanya’da CHP’li isimlerin ittifak açıklamasını beklediği düşünülüyordu. Ancak ittifakın bozulmasına rağmen CHP’den Alanya Belediye Başkanlığı için tek bir aday adayı bile çıkmadı. Nadir görülen bu durum kafaları karıştırırken, genel merkezin aday adayı dahi olmayan bir ismi doğrudan aday olarak açıklayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi