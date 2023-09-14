Adalet ve Kalkınma (AK Parti) Alanya İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Mustafa Toklu’nun yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İl Başkanı Ali Çetin’in oluruyla geçtiğimiz Pazartesi günü İlçe Başkanlığı görevine atanan Mehmet Şarani Tavlı, önceki dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları ve İlçe Gençlik Kolları yönetimleriyle bir araya gelerek hızlı bir başlangıç yaptı. Ardından dün Mahalle Başkanları ile bir araya gelen Başkan Tavlı istişarelerde bulunarak süreci değerlendirdi.

Başkan Tavlı hayırlı olsun dileklerini iletmek için İlçe Teşkilatını ziyaret eden misafirlerini ağırlamayı da sürdürüyor. Aliefendi, Keşefli, Kargıcak, İshaklı, Seki ve İmamlı Mahalle Muhtarları İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.