Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 13.’sü düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Pazar günü de devam edecek Yeni Yıl Pazarı'nın açılışını ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya protokolü gerçekleştirdi. Pazar alanından bulunan masaları tek tek dolaşan Başkan Yücel, "2 gün sürecek olan 13. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarımızın açılışını gerçekleştirdik. Huzurun ve barışın kenti Alanya’mızda birbirinden renkli stantlar ve etkinliklerle düzenlediğimiz Yeni Yıl Pazarımıza katılan tüm yerli ve yabancı misafirlerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı yarın Alanya Belediyesi arkasındaki Yeni Yıl Pazarımıza bekliyoruz." diye konuştu.