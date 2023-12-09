Akdeniz’in en büyük kütüphanesi kapılarını açtı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliği yaptığı törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Akdeniz bölgesinin en büyük kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Tütüncü, “2009 yılında göreve geldiğimizde Kepez’in 350 bin nüfusumuz vardı. Ve Kepez’de hiç kütüphane yoktu. Bugün nüfusu 700 binlere ulaşan Antalya’nın en büyük nüfusuna sahip Kepez’de tam 22 kütüphane var. Bugün 22. Kütüphanemizin, Akdeniz bölgesinin en büyük kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 9 bin metre kare kapalı alanı, 1 milyon kitap kapasitesi ve aynı anda 2 bin 500 kişinin kullanabileceği harikulade bir ortamıyla içinde bulunduğumuz 350 kişilik salonu, sanat galerisiyle ve 5 adet temalı kütüphanesi ile gerçekten Cumhuriyetin 100. Yılına yakışan mümtaz bir eseri ortaya çıkaran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum“ dedi.



“Geleceğe izler bırakıyoruz”

Belediyeciliğin modern dünyada şehre, kente kıymet katabilmek olduğuna değinerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Temel belediyecilik hizmetleri kocaman binalar, ışıltılı meydanlar , taşa toprağa yatırım bunlar bütün belediyeciliğin bildiği işler. Şehre değer oluşturabilmek geleceğe çok önemli izler bırakabilmek, bir neslin inşasına katkı verebilmek bunlar bizim medeniyet kotlarımızın en önemli unsurlarından birisi. Bugün geldiğimiz noktada modern dünyanın yarıştığı şehircilik modeli tam olarak budur. Biz bir taraftan şehre maddi manada katkı sağlarken, bir taraftan da gelecek tasavvuru, medeniyet şuuruyla bu güzel şehrimizi geleceğe taşımanın bilgiyle, teknolojiyle yarınlara taşımanın azmi gayreti ve kararlılığı içindeyiz“ diye konuştu.



“Kültürel değerler taşıyan bir kent”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, modern dünyada bilgi, teknoloji ve inovasyonun kral, kültür ve sanatın da kraliçe olduğunu söyledi. Tütüncü, “Modern dünya bilimle, teknolojiyle kültür ve sanatla, turizmle geleceğe yürümenin şehirlerde bu modern dünyada bu yarışın içinde bulunmanın gayreti içerisinde Kim bu değerlere sımsıkı sarılırsa insanı, halkını, memleketini, ülkesini geleceğe çok güçlü bir biçimde taşıyor. Antalya olarak, ülke olarak çok önemli bir toprağın üzerinde yaşıyoruz. Atalarımız çok zor bir coğrafyaya, çok verimli bir coğrafyaya çadır kurmuşlar. Antalya’mız da kral ve kraliçe diyebileceğimiz büyük kültürel değerleri taşıyan dünyanın en güzel şehri. Bugün kütüphane açıyoruz. İftihar ediyoruz Akdeniz Bölgesinin en büyük kütüphanesi. Üniversite karşısında ve gençlere hizmet ediyor. Bu topraklar Antik çağdan bu yana dünyanın en büyük kütüphanelerine sahip topraklar. Antik dünyada 3 tane büyük kütüphane var. Ve bunların 2 tanesi Anadolu topraklarında yer alıyor. Bugün Antalya’da 400 antik kent var. Dünya da 400 antik kente sahip bir başka yer bulunmamaktadır “ dedi.

“Atalarımızın ayak izlerine basa basa yürüyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “22 kütüphane kurmamızın temelinde yatan felsefede tam da budur” diyerek sözlerini tamamladı.



“Kütüphaneler medeniyetlerin kültür kaleleridir”

Açılış töreninde konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin de, “Bir kütüphane açılışında salonlara sığmayan bir kalabalığı görmek ne kadar güzel.” diyerek sözlerine başladı. Vali Şahin, “Kütüphaneler medeniyetlerin kültür kaleleridir. Sizler kütüphaneleri dolduracak kadar eserleriniz yoksa kalıcı olamazsınız. İşte! Kepez’de 22 tane kültür kalesini Kepezlilere, Antalyalılara hediye eden belediye başkanımızı kutluyorum. Örnek olsun. 22 kütüphane muhteşem. Ama Antalya çok büyük. Daha yapılacak çok işler var. Kütüphane sayısını çok çok artırmamız lazım. Bu hususta tüm paydaşlarımıza görev düşüyor“diye konuştu.



“Antalya çok özel bir konumda”

Antalya Kütüphanesi açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da, “Antalya hem tabiat güzellikleri, hem de kadim tarihiyle sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı şehirlerinden biridir.” diyerek sözlerine başladı. Bakan Ersoy, “Tabiat güzellikleri ve tarihi sinerjisi Antalya’yı çok özel bir konuma taşıyor. Antalya için turizm, deniz, kumun akla gelmesi kabulü artık geçmişte kaldı. Bakanlığımız bu anlayışı değiştirme noktasında Antalya’nın tarihi ve kültürel varlıların öne çıkarılması görülür ve ulaşılabilir kılınması muhtelif, kesintisiz restorasyon ve kazılarla bu birikimin daha da zenginleştirilebilmesi çalışmalarını Antalya genelinde sürdürmektedir. Bu yaklaşımların sonucu olarak ta turizm ve kültür birbirini besleyen iki ana eksen haline gelmekte turizm kültüre, kültürde turizme sürekli enerjisini aktarmaktadır“ dedi.



“Mimari tasarımıyla dikkat çekmekte”

Kültürel gelişmişlikte kütüphanelerin rolünün tartışılmaz bir gerçek olduğuna değinen Bakan Ersoy, AK Parti iktidarının da tarihte olduğu gibi kütüphanelere çok daha büyük önem verdiğine vurgu yaptı. Ersoy, “Bilgi üretimine katkı sağlayıcı, çeşitlendirme temelci, yenilikçi süreçlerle ilerleyen kütüphanecilik anlayışımızı her geçen gün daha da geliştirmekteyiz. İçerik ve sayısal birikimi güçlü, fiziki yapıları gelişmiş kütüphaneler bir uçtan bir uca ülkemizin şehirlerini süslüyor. Bulundukları bölgeye, bölge insanına değer katmaya devam ediyorlar. Antalya Kütüphanesi de bu güzel zincirin parlak bir örneği olarak karşımızda Bir cazibe merkezi olan Kepez’de, belediyemizin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan inşa ettiği 9 bin metre kare alanda, giriş dahil 5 katlı alanda, engelli vatandaşlarımızda dahil, aynı anda 2 bin 500 kişinin kullanım sağlayacağı şekilde tasarlandı. Dini eserler, güzel sanatlar, nadir eserler, çocuk, gençlik ve araştırma kütüphaneleri olarak 5 ayrı kütüphaneyi de barındırmaktadır. 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane, 10 kilometrelik raf uzunluğu ve kayıtlı 400 bin kitap ile Antalya Kütüphanesi Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinin arasında bulunmaktadır. 365 gün 24 saat hizmet veren kütüphane örnek bir kütüphanedir. Kapılarını açtığı 29 Ekim 2023 tarihinden, 29 Kasım 2023 tarihine kadar 180 bin ziyaretçi ağırlaması, kentin kültürel eko sistemine yapacağı katkı hakkında daha şimdiden bize fikir vermektedir. Mimari tasarımıyla estetik ve teknikte bir iddia ortaya koyan Antalya Kütüphanesi, doğal ışığıyla dikkat çekmektedir. Modern kütüphanecilik yaklaşımı ve teknik donanımıyla çağın ihtiyaçlarını gözetirken cam kubbeli tavanına nakşedilen ‘Kalem’ süresinin, kaleme ve onun satır satır yazdıklarına yemin olsun ayeti ve Türk bayrağı kompozisyonlu ışıklandırmasıyla da kadim değerlere vurgu yapılmaktadır“ diye konuştu.



“Kepez’e gerek yok başkan yapıyor”

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 kütüphane projesini hayata geçirdiklerine değinerek sözlerini sürdüren Bakan Ersoy, “Bu proje ile Türk kütüphaneciliğine büyük bir kakı sağlandı. Kepez Belediyesi kendi özgün projesiyle bir başka açıdan yerel yönetimler cenahından kütüphanecilik birikimimize çok güçlü bir katkı verdi. başkana örnek bir eser gerçekleştirdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Siyaset sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılama sanatıdır. Kaynak yok diyerek bahanelere sığınmak yerine sayın başkan Kepez’de Antalya’nın en büyük kütüphanesini yaptı. Siz 9 bin metre kare yaptınız, biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak daha büyüğünü yapmamız gerekiyor. Tabi Kepez’e kütüphane yapmaya gerek yok. Kepez’de başkan yapıyor zaten. Ben Antalya Kütüphanesi’nin yapımında emeği geçen başta Başkan Hakan Tütüncü olmak üzere tüm ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu kültür hazinesiyle ilgili ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olduğumuzu bildirmek isterim“ dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Akdeniz’in en büyük kütüphanesi Antalya Kütüphanesi hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: İHA