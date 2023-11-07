25 ülkeden Yörük ve Türkmenlerin yanı sıra çok sayıda ilçe ve büyükşehir belediyeleri, Yörük dernekleri, kooperatif ve vatandaşların katıldı Uluslararası Antalya Yörük-Türkmen Kültür Festivali’ne Alanya Belediyesi de katıldı. Festivalin en büyük ve en kapsamlı çadırını kuran Alanya Belediyesi, Alanya’nın geçmişten günümüze kültürel miraslarını ziyaretçilere tanıttı. Çadırda, Yörük göçünde kullanılan mutfak eşyaları; kazanlar, tencereler, tabaklar, su kapları, hamur tekneleri, ekmek yapmak için kullanılan oklava ve senitler, deve ve eşeklerde taşımacılık için kullanılan heybeler, çuvallar, dokumalar, tarım aletleri; orak ve yabalar, çobanların kullandığı keçe ve kepenekler, rengârenk kilimler, kirmen ve kilim dokuma tezgâhları başta olmak üzere Yörük kültürünü anlatan, bu kültürü besleyen tüm araç ve gereçler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Çadırı ziyaret eden misafirlere ‘S Pasta’ ikram edilerek, tezgahlarda dokuma yaptırıldı; kirmenlerle yün eğirtildi.

ÇADIRDA “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRÜK KÜLTÜRÜ” FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

3 gün süren 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde Alanya Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel, “Geçmişten Günümüze Yörük Kültürü” ismiyle bir de sergi açtı. Sergi, ziyaretçilerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yörükler hakkındaki sözleriyle karşıladı; “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Siyah-Beyaz Fotoğraf Arşivi ve Sedat Çolak Fotoğraf Arşivinden seçilen özel Yörük fotoğraflarından oluşan sergide, El Sanatları ve Yörük Geleneği fotoğraflarla ziyaretçilere tanıtıldı. Alanya Belediyesi’nin çadırı ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. Yapılan düzenleme ve sergilenen malzemelerle Yörük kültürünü en iyi anlatan çadırlardan birinin de Alanya Belediyesi çadırı olduğunu ifade eden ziyaretçiler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: “MODERN YAŞAMLA BİRLİKTE YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ DE SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”