Türkiye'de gündeme sıkça gelen konulardan biri de öğrenci ve öğretmen ilişkileri. Kimi zaman öğrencilerin absürt hareketleri, kimi zaman ise öğretmenlerin şiddet görüntüleri gündemi kurcalıyor. Olay bu kez İstanbul Beylikdüzü'nden. Bir öğretmen, acımasızca öğrencisine saldırdı. Birlik Sanayi Meslek Lisesi’nde ders veren bir öğretmen, öğrencisini vahşice darbetti.

Kafasına kitapla vurdu

Tüm sinirini gençten çıkaran öğretmen, elindeki kitapla vurmaya başladı. Öğrencisinin kafasını hedef alan öğretmen, dakikalarca bu eylemini sürdürdü. Dayak yediği esnada öğrenci “hocam” diyerek durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"Hocam dedikçe daha çok vuracağım"

Tüm bunların üzerine öğrencisini darbetmeye devam eden öğretmen “ hocam dedikçe yine vuracağım” dedi.

Bu esnada sınıfta bulunan bir başka öğrenci de yaşanan skandalı kayıt altına aldı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki üzerine tepki yağdı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darp görüntülerinin ardından soruştuma başlatıldı.

KAYNAK: En Son Haber