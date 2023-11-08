Olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi’nde yaşandı. 2 çocuk annesi Suzan Özmen, birisi vefat eden diğeri yurt dışında yaşayan akrabalarının iki katlı evin bakımını emanet olarak aldı. Özmen, dışarıdan pencereleri demir korkulukla kapalı olan evi kontrol etmek için iki gün önce adrese geldi. Girişteki demir kapıyı açtıktan sonra içeri giren kadın gördüğü manzaraya inanamadı. Giriş ve üst kattaki tüm eşyaların yerinde olmadığını, klimaların, kapıların dahi söküldüğünü gören kadın hayatının şokunu yaşadı. Koltuk takımları, beyaz eşya ve diğer küçük ev gereçlerinin çalınması üzerine Özmen, polis merkezine şikayette bulundu.

"Duvarlar kalmış"

Suzan Özmen, akrabalarının emanet ettiği dayalı döşeli evi iki gün önce kontrole gediğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını söyledi.

Ana kapıdan içeri girdiğinde iki dairenin de talan edildiğini gördüğünü anlatan Özmen, "Şok oldum, hala şoktayım. Bir evde ne olursa, bulaşık çamaşır makinesi, buzdolabı, koltuk takımları, klima, mutfak eşyaları ne varsa götürmüşler. Biz ne yapmalıyız şimdi? Antalya’nın göbeğinde bu olur mu? Üç tane çelik kapıyı sökmüşler. Geriye hiçbir şey kalmamış. Bir kuru bina kalmış, bunu da götürsünler. Hırsızlar yakalansın, iki ev bu halde. Kimse görmemiş mi?" dedi.

"400 bin lira değerinde"

İki evden yaklaşık 400 bin liraya yakın eşyanın götürüldüğünü kaydeden Özmen, “4 tane klimayı götürmüşler. Zaten tek başına girilecek bir hali yok evin. Polis başvurduk. Halen hırsızlık devam ediyor, dün geldik kapı vardı, bugün yok. Burada hiçbir şey kalmamış. Talan etmişler” ifadelerine yer verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)