38 ÜLKEDEN 153 SPORCU HEDEF İÇİN YARIŞACAK

Dünya genelinden 38 ülkeden 153 seçkin sporcu, hedef iniş disiplininde en hassas performansı sergilemek için yarışacak. Sporcuların gökyüzünde sergileyeceği nefes kesen mücadele, hem spor tutkunlarına hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İLÇE DÜNYA SPOR SAHNESİNDE

Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona, yerel yönetimlerin ve sivil kurumların desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik süresince gökyüzü renkli görüntülere sahne olurken, ilçemiz dünya çapında bir spor merkezine dönüşecek.

Bu prestijli organizasyon, hem bölge turizmine katkı sağlayacak hem de ilçemizi uluslararası hava sporları arenasında ön plana çıkaracak.