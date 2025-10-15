Trendyol Süper Lig'in heyecanlı 9. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu, taraftarlar tribünleri doldurmak için harekete geçti.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Maç biletleri Maraton tribünü için 550 TL, Kale Arkası Tribünü için 300 TL ve Misafir Tribün için 390 TL olarak fiyatlandırıldı. Satışlar kulübün resmi kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor. 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak mücadelede Alanyaspor, ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor. Göztepe ise namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.ÖTE YANDAN, bilet talebinin yüksek olması beklenirken, taraftarlar erken alım için kulübün online platformlarını takip ediyor.