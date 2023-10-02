Sporun Başkenti Alanya ile özdeşleşen ve 32 yıldır aralıksız olarak devam eden Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası 14-15 Ekim tarihlerinde yine Alanya’da gerçekleştirilecek. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve teknik ekiplerin katılımlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 32. Alanya Triatlonu ile Avrupa Triatlon Kupası öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumların yerine getirmesi gereken konular madde madde belirlenerek ilgililere aktarıldı.

YÜCEL: “DÜNYA’DA TRİATLON DENİNCE AKLA ALANYA GELİYOR”

Bu tür yarışlarda devamlılık esastır anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Önünde Türkiye Cumhuriyeti ve Alanya yazan her şey bizim için çok önemlidir. Devamlılık esastır anlayışıyla bu yıl 32’incisini düzenleyeceğimiz ve süreklilik anlamında Dünya’da 2 yerden birisi olmak bizim için gurur verici bir hadise. Bir şeyi yapmış olmak için değil en güzelini yapmak ve amacına ulaşmak önemlidir. Dünya’da ve ülkemizde triatlon denince akla Alanya geliyor. Hem Bakanlığımıza hem federasyonumuza hem de emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına çok çok teşekkür ediyor, sakatlıksız, güzel bir yarış haftası olmasını diliyorum.” dedi.

ÜRKMEZER: “HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEKTİR”

Toplantıya başkanlık yapan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de Alanya’nın çok önemli bir spor kenti olduğunu belirterek şunları söyledi; “Alanya sporla özdeşleşen bir kent haline geldi. Bizim görevimizde bu güzel organizasyonları bir miras gibi kabul edip bizden sonrakilere sorunsuz şekilde aktarmak. Toplantılarımızda yapılacak etkinlikler için genel bilgi alışverişi yaptık. Hem 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası’nı hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı inşallah yine coşku içerisinde sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Bütün kurumların üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getireceğinden şüphem yok. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Komite Sorumlusu Ender Baş ve Triatlon Federasyonu Alanya Yarış Direktörü Caner Algın yarışların güzergahı ve kurumların görevlerini madde madde bilgi vererek ilgililere aktardı.

BAŞKAN YÜCEL: “CUMHURİYETİN 100. YILINI COŞKU VE HEYACANLA KUTLAYACAĞIZ”

Triatlon toplantısının ardından ise Cumhuriyetin ilanının 100. yılı ile ilgili Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında 29 Ekim Kutlamaları konulu toplantı gerçekleştirildi. Tüm kamu kurum müdürlerinin iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda Alanya’da yapılacak etkinlikler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Alanya Belediyesi’nce hazırlanan ve bir hafta sürecek kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde Cumhuriyetin 100. yılı temasını işledik. 100 yıllık gururumuzu da bir hafta boyunca sürecek çeşitli etkinliklerle kutlayacağız.” dedi. Kutlamalar kapsamında konserler, söyleşiler, çeşitli yarışmalar ve aktiviteler yapılacağını belirten Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarımıza en iyi şekilde yaşatmak için çalışmalarımız sürüyor. Türk edebiyatının ve sinemasının önemli isimlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bunların yanı sıra konserlerle, şiirlerle, marşlarla Cumhuriyet coşkusunu gururla yaşayıp yaşatacağız.” dedi.