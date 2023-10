Her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği Tevfik Hoca Alanya Evi, 2001 yılından bu yana aralıksız hizmet veriyor. Alanya Belediyesi tarafından işletilen; genç yaşlı her yaştan vatandaşların sıkça ziyaret ettiği, sağlık teknik personeli, psikolog, fizik tedavi uzmanı, hastane sevki, sünnet organizasyonu, tansiyon şeker ölçümleri, eğitim seminer çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği Tevfik Hoca Alanya Evi, müdavimlerinden de tam not aldı. Tevfik Hoca Alanya Evi’nin huzurlu ve güvenli olmasının yanı sıra bütçe dostu hizmetleriyle de ön plana çıkan bir yapısı olduğuna vurgu yapan müdavimler, böyle bir hizmeti kendilerine sunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler.

YILDA 50 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Tevfik Hoca Alanya Evi’nde verilen hizmetler ve işleyiş hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti. Müdür Doğan, “Yeşil alanlarla çevrili Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evimiz resmi tatiller dışında yıl boyunca açık durumda. Müdavimlerimize, vatandaşlarımıza hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Burada bir aile ortamı oluşturduk. Kütüphanemiz var, öğrencilerimiz gelip ders çalışıyor, yaşlı vatandaşlar burada akranları ile vakit geçiriyor. Sıcak bir ortam var. Günlük ortalama 150 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Yılda 50 bin vatandaşa hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz” dedi.