7 Mart 2024 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Şahin’in, Türkçe eğitimi, Türk kültürü ve değerler eğitimi üzerine odaklandığı bilinmektedir.

HARUN ŞAHİN KİMDİR?

1975 doğumlu olan Şahin, ilk ve ortaokulu Alanya’da tamamladı. Eğitimine devam ederek 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitimini tamamladı. Öğretmenlik kariyerine başladıktan sonra Yozgat, Van ve Kayseri illerinde Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. 2004 yılında Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla Suudi Arabistan Riyad Uluslararası Türk Okuluna görevlendirildi ve burada müdürlük yaptı. 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği sınavını kazanarak müfettiş olarak göreve başladı. Daha sonra Yükseköğretim Kurulu’na bağlı Denetleme Uzmanı olarak atandı ve sekiz yıl bu görevde bulundu. Akademik kariyerine devam eden Şahin, çeşitli bilimsel makaleler ve kitap bölümleri yayınladı, uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. 2021 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak atandı ve burada akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Arapça ve İngilizce bilen Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır.