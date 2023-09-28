Karantina ve tedbirlerle geçen uzunca bir sürenin ardından hayat normalleşirken, bu kez de Eris varyantı ortaya çıktı. Birçok ülkede görülen Eris varyantı son olarak Türkiye'de de görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantına yönelik bir tedbir gerekmediğini ve endişelenecek bir durumun olmadığını açıkladı. Aynı zamanda Bakan Koca, bu varyanta ilişkin diğer ülkelerin aşı baskısına boyun eğilmeyeceğini söyledi.

"Küresel aşı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil"

Fahrettin Koca, aşı konusunda şu cümleleri aktardı;

‘’ Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Küresel Kovid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle kovid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok. ’’

Türk Tabipler Birliği'nden tepki

Fahrettin Koca'nın bu açıklaması üzerine Türk Tabipler Birliği, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Türk Tabipler Birliği, Fahrettin Koca'yı aşı açıklamasını geri almaya davet etti.

O paylaşımda şu cümleler kullanıldı;

‘’ Sağlık Bakanlığı düzeyinde "küresel aşı baskısı" gibi anlaşılmaz bir kavramın kullanılması, mücadele edilmesi gereken aşı kararsızlığını tam tersine büyütecektir.

Sayın Bakanı, halk sağlığını tehdit eden bu bilim dışı açıklamayı geri almaya davet ediyoruz. ’’

KAYNAK: En Son Haber