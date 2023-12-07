İspanya’nın Gran Canaria adasında düzenlenen ödül töreninde Sunprime ve Sunwing markalarında

dereceye giren otellere ödülleri NLTG Hoteller Direktörü Maria Tullberg tarafından verildi.

İspanya, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Tayland’daki Sunprime Otellerinde konaklayan misafirler

tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucu oluşan kalite puanına göre verilen ödüller için

tüm Sunprime otelleri yıl boyunca kıyasıya bir mücadele içine giriyor ve kazanan tesisler için ödül

büyük bir anlam ifade ediyor.

Sunprime C-Lounge Hotel adına Gran Canaria’daki ödül törenine katılan Şükrü Cimrin ve Mehmet

Şükrü Cimrin alınan ödülle ilgili şu açıklamayı yaptılar : ‘Bu yıl da ilk 3’te yer alarak Türkiye’ye

getirdiğimiz bu değerli ödül için son derece mutluyuz. 2015’den beri her yıl bu kürsüye çıktık. Objektif

misafir değerlendirmelerine göre verilen bu ödülü almamızda başta Sunprime C-Lounge takım

arkadaşlarımıza, Genel Müdürümüz Vergi Göçmen’e, tur operatörümüz NLTG ve NLTG

Koordinatörümüz Katariina Jaegerfalk Dirik’e, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve verdikleri

puanlarla ve yorumlarla bize yol gösteren ve bu ödüle taşıyan değerli misafirlerimize çok teşekkür

ediyoruz. Bölgemiz Alanya ve Türk turizmini temsil etmenin sorumluluğu içinde ekibimizle birlikte

çalışmalarımıza devam edeceğiz.’