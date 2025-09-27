MASRAFLAR BİNLERCE LİRAYI BULDU

Soyadı değişikliği sonrası yaptığı ödemeleri paylaşan vatandaş, "1800 lira ehliyete, 1200 lira pasaporta verdim. Kimlik de değişince ciddi bir masraf çıktı" dedi.

"30 YILDIR KENDİ SOYADIMI KULLANIYORDUM"

Uzun yıllar boyunca kendi soyadıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten kadın, "30 yıl kendi soyadımla kalmışım, bu saatten sonra niye değiştiriyorum?" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden duyuran vatandaş, evlenecek olanlara soyadı değişikliğinin getirdiği masrafları dikkate almaları yönünde çağrıda bulundu.