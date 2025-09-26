Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Ancak, turizmin gözde ilçesi Alanya’nın bu listelerde yer almaması merak uyandırdı. Bakanlığın son raporları, Antalya genelinde gıda güvenliğine dair ciddi ihlallerin olduğunu ortaya koyarken, Alanya’daki durum soru işaretleri yaratıyor.





ANTALYA’DA HANGİ İLÇELER LİSTEDE?



Yayınlanan denetim sonuçlarına göre Antalya il genelinde 36 farklı gıda hilesi tespiti bildirildi. Listede Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı, Serik ve Manavgat gibi ilçelerin adı geçerken, Alanya ismi listede yer almıyor. Ayrıca, Antalya’dan üç firmanın taklit-tağşiş listesine dâhil edildiği, Kepez ve Manavgat gibi ilçelerde uygunsuz üretimlerin tespit edildiği açıklandı.





GIDA GÜVENLİĞİNDE YAŞANAN İHLALLER



Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar arasında şunlar dikkat çekiyor:

· Et ve et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (örneğin dana kıyma yerine farklı türler)

· Süzme çiçek balında taklit unsurlar

· Zeytinyağlarında tohum yağı karışımı

· Pul biberde izin verilmeyen gıda boyası kullanımı

Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı listede her firma, marka ve uygunsuzluk açıkça belirtiliyor.



ALANYA’DA LİSTEDE NEDEN YOK?



Alanya adı listenin dışında kalsa da bu durum ilçede hiçbir denetim yapılmadığı ya da herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediği anlamına gelmiyor. Belediye ve ilçe Tarım Müdürlüğü’nün denetim sonuçları henüz bakanlığın ifşa listelerine yansımamış olabilir.