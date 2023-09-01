2015 yılında Mardin Dargeçit’te şehit olan Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy’un şehadetinin 8. Sene-i devresinde Alanya Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şehit İbrahim Halil Aksoy’un ailesi, Şehit Aileleri, İlçe Emniyet Müdür Vekili Remzi Sert, Siyasi Partiler, Oda Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Program sonunda Şehit Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy'un ailesi tarafından pide ikramında bulunuldu.

